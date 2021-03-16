Прем’єр-міністр підписав резолюцію щодо оцінки компетентності голови “Укрзалізниці” Жмака

“До Секретаріату Кабінету Міністрів України надійшло звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця“, розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників від 10.03.2021 № 428д9/7-2021/86165. Підготовлена резолюція за підписом Прем’єр-міністра України”, — зазначили в Кабміні.

Доповнення

5 березня голова ТСК ВР з оцінки критичної ситуації в “Укрзалізниці”, депутат від “Слуги народу” Юлія Гришина повідомила у Facebook, що членами комісії ухвалено рішення звернутися до Прем’єр-міністра, міністра інфраструктури, наглядової ради “УЗ” щодо питання їхньої оцінки компетентності нинішнього правління компанії.

Наглядова рада “УЗ” мала оцінити компетентність голови держкомпанії Володимира Жмака та відповідність займаній посаді вчора, 15 березня. Проте Жмак вчора повідомив, що раптово захворів на COVID-19. Окрім того, він направив лист ТСК, яка 18 березня очікувала його з доповіддю, що не може бути присутнім особисто (а відповідно і проходити поліграф, на який сам дав згоду) і просить провести онлайн-формат.

Раніше стало відомо, що керівництво “УЗ” минулого року недовиконало фінансовий план на 25 млрд грн (чверть від запланованого доходу, порівнянний з траншем МВФ). Серед причин — заниження вартості вантажних перевезень — основного джерела доходу державної компанії.

Відповідальний за вантажні перевезення Іраклі Езугбая подав у відставку 11 березня. На тлі дефіциту коштів повстали профспілки — їм не виплачують премії та лікарняні, хоча керівництво держкомпанії отримує зарплату у понад пів мільйона гривень на місяць.

Менеджмент Жмака звинувачують у намірах створити на свій лад монополіста з вантажних перевезень “Карго” у виді, що суперечить європейським директивам. Є підозри, що такі перетворення були на користь так званого “грузинського крила”, який включає в себе:



менеджмент “Укрзалізниці” (Володимир Жмак, Іраклі Езугбая, Міхеіл Саакашвілі),



співробітників НАБУ (Гізо Углава та Денис Гюльмагомедов),



приватний бізнес “Індустріальна група Грузії” Давида Бежуашвілі, яка в Україні має в концесії Чорноморський порт та займається вантажними перевезеннями на “Укрзалізниці”.



Не виключено, що саме організованою групою пояснюється той факт, що НАБУ пів року не реагувало на інформацію ЗМІ про наявність схем на “УЗ”.