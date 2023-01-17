Прем’єр-міністр Фінляндії: якби Україна була членом НАТО, в країні не було б війни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін сказала, що повноправне членство України у НАТО дозволило б запобігти війні, ефективно стримуючи рф від вторгнення, передає УНН.
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“Я переконана, що якби Україна була членом НАТО, в країні не було б війни”, — сказала Марін.
Вона наголосила, що у 2014 році, коли росія напала на український Крим, Європа та її союзники мали діяти жорсткіше.
“Якби ми — а я вважаю, що слід було — діяли тоді інакше, якби були сильнішими, якби наклали жорсткіші санкції, історія розвивалася б інакше. Якби ЄС та союзники показали силу, історія була б іншою”, — зазначила Марін.
Вона закликала Європу зміцнитися.
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