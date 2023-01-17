Премьер-министр Финляндии: если бы Украина была членом НАТО, в стране не было бы войны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что полноправное членство Украины в НАТО позволило бы предотвратить войну, эффективно сдерживая рф от вторжения, передает УНН.
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“Я убеждена, что если бы Украина была членом НАТО, в стране не было бы войны”, — сказала Марин.
Она подчеркнула, что в 2014 году, когда россия напала на украинский Крым, Европа и её союзники должны были действовать жёстче.
“Если бы мы — а я считаю, что следовало — действовали тогда иначе, если бы были сильнее, если бы наложили более жесткие санкции, история развивалась иначе. Если бы ЕС и союзники показали силу, история была бы другой”, — отметила Марин.
Она призвала Европу укрепиться.
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