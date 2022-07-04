Прем'єр-міністр Чехії: ми маємо знайти консенсус щодо подальшої підтримки України, зокрема військової

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 3759 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 54718 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 102824 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 154769 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 154082 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 160905 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 141591 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 113352 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106622 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 294188 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 104847 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 74337 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 154453 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 63850 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 51825 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 154453 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 294215 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 557853 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 502778 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 704301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 26061 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 74337 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 104847 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 139300 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 153074 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Прем'єр-міністр Чехії: ми маємо знайти консенсус щодо подальшої підтримки України, зокрема військової

Прем'єр-міністр Чехії: ми маємо знайти консенсус щодо подальшої підтримки України, зокрема військової

Київ • УНН

 • 172254 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країни Європейського Союзу мають знайти консенсус щодо подальшої підтримки України, зокрема військової. Фіала висловив цю думку виданню POLITICO, перебуваючи на конференції у швейцарському Лугано щодо повоєнної відбудови України, пише УНН.

Цитата

"Так само, як нам вдалося досягти консенсусу на останній Європейській раді — погодившись, що Україна заслуговує на статус кандидата, — ми також маємо знайти консенсус щодо подальшої підтримки України, зокрема військової", — заявив Фіала.

Деталі

Прем'єр-міністр Чехії зауважив, що країни мають обговорити, як "максимально ефективно" забезпечити повоєнну відбудову України. Він додав, що "ми всі хотіли б побачити кінець конфлікту зараз, він не за горами".

Як заявив Фіала, Чехія підтримує швидке ухвалення чіткого та конструктивного національного плану реконструкції, щоб "допомогти Україні стати на ноги".

Крім того, за його словами, російська агресія вказала на слабкість архітектури безпеки ЄС, попри те, що війна триває за межами блоку. Країни Євросоюзу планують посилити традиційне військове виробництво, а також протидію новим типам загроз, зокрема у кіберпросторі.

"Список наших поточних проблем довгий і виглядає жахливо, але всі вони вказують на одну спільну тему: розглядати наші відмінності не як недолік, а використовувати їх як нашу найбільшу силу. Я твердо вірю, що наша європейська спільнота вийде з цієї кризи сильнішою, ніж будь-коли. Це наше завдання",  зауважив Фіала у підсумку.

Раніше

Україна презентує у Лугано національний погляд на відбудову країни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71