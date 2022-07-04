Премьер-министр Чехии: мы должны найти консенсус по дальнейшей поддержке Украины, в частности военной

ukru
13:44 • 10016 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 6844 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 25984 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 44161 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 53024 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 87829 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115869 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125249 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112756 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141808 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 73879 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 42149 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 38414 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 89019 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 23823 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 87817 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 89019 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241393 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271205 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208039 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 19319 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115868 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103780 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121510 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123915 просмотра
Актуальное
Премьер-министр Чехии: мы должны найти консенсус по дальнейшей поддержке Украины, в частности военной

Премьер-министр Чехии: мы должны найти консенсус по дальнейшей поддержке Украины, в частности военной

Киев • УНН

 • 172245 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страны Европейского Союза должны найти консенсус по дальнейшей поддержке Украины, в том числе военной. Фиала высказал это мнение изданию POLITICO, находясь на конференции в швейцарском Лугано по поводу послевоенного восстановления Украины, пишет УНН.

Цитата

"Так же, как нам удалось прийти к консенсусу на последнем Европейском совете — согласившись с тем , что Украина заслуживает статуса кандидата, — мы должны найти консенсус и по дальнейшей поддержке Украины, в том числе военной", — заявил Фиала.

Детали

Премьер-министр Чехии отметил, что страны должны обсудить, как "максимально эффективно" обеспечить послевоенное восстановление Украины. Он добавил, что "мы все хотели бы увидеть конец конфликта сейчас, он не за горами".

Как заявил Фиала, Чехия поддерживает скорейшее принятие четкого и конструктивного национального плана реконструкции, чтобы "помочь Украине встать на ноги".

Кроме того, по его словам, российская агрессия указала на слабость архитектуры безопасности ЕС, несмотря на то, что война продолжается вне блока. Страны Евросоюза планируют усилить традиционное военное производство, а также противодействие новым типам угроз, в частности, в киберпространстве.

"Список наших текущих проблем длинный и выглядит ужасно, но все они указывают на одну общую тему: рассматривать наши различия не как недостаток, а использовать их как нашу величайшую силу. Я твердо верю, что наше европейское сообщество выйдет из этого кризиса сильнее, чем когда-либо. Это наша задача", — отметил Фиала в итоге.

Ранее

Украина представит у Лугано национальный взгляд на восстановление страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы