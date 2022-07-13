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Прем'єр Литви: Єврокомісія цього тижня може оприлюднити правила калінінградського транзиту

Прем'єр Литви: Єврокомісія цього тижня може оприлюднити правила калінінградського транзиту

Київ • УНН

 • 115353 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила в середу, що Європейська комісія, цілком імовірно, опублікує оновлені правила транзиту російських товарів у Калінінград цього тижня, пише УНН з посиланням на Delfi.

Цитата

"Цілком ймовірно, що десь цього тижня Єврокомісія опублікує свій оновлений текст керівних принципів", - сказала журналістам у Сеймі Шимоніте.

Деталі

Російські ЗМІ повідомили, що Єврокомісія зніме обмеження на транзит деяких підсанкційних товарів до Калінінграда після того, як москва та Євросоюз нібито домовилися про те, що вантажні перевезення між окремими частинами росії не можуть бути заборонені. Видання "Известия" з посиланням на високопоставлені російські джерела стверджує, що ця угода повністю влаштовує москву, але литовська влада нібито відмовляє у дозволі транзиту підсанкційних товарів до Калінінграда. Прем'єрка не стала коментувати цю інформацію. "Некорисно коментувати російські ЗМІ", - сказала Шимоніте.

Вона сказала, що не коментуватиме передбачуваний зміст оновлених рекомендацій, доки вони не будуть офіційно опубліковані.

Доповнення

Транзит деяких російських товарів до Калінінграда припинився після набрання чинності санкціями ЄС, оголошеними у зв'язку з вторгненням москви в Україну. Вони забороняють ввезення вказаних товарів на територію ЄС. Правила були оновлені після того, як росія погрожувала вжити заходів у відповідь, коли в червні набули чинності обмеження на транзит деяких російських товарів, таких, як сталь і чорні метали.

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