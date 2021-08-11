Прем'єр Латвії: Білорусь веде гібридну війну проти Євросоюзу

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що криза з нелегальними мігрантами, які намагаються перебратися через кордони Литви і Латвії, є проявом “гібридної війни Білорусі з ЄС”, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю місцевому телеканалу TV3.

Деталі

“Відносини Білорусі з ЄС через таку гібридну війну тільки погіршуються”, — підкреслив Каріньш в інтерв’ю телеканалу TV3. “Зі свого боку, — додав він, — ми будемо триматися разом, будемо зберігати спокій, але будемо діяти дуже рішуче”.

Контекст

Латвія з 11 серпня ввела режим надзвичайної ситуації на територіях біля білоруського кордону.

За останні п’ять днів латвійські прикордонники зупинили 295 осіб, які намагалися нелегально перетнути кордон з білоруської сторони, з них 77 осіб тільки в один день — 10 серпня.

У сусідній з Латвією Литві режим НС діє з кінця липня. Там при спробі нелегально перетнути кордон в січні-липні було затримано більше 3000 осіб.

Литва звинуватила владу Білорусі в тому, що вона не перешкоджає нелегальному перетину кордону. Олександр Лукашенко 5 серпня доручив закрити “кожен метр кордону” з півдня і заходу.

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