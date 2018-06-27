Прем'єр: економіка України зростає 9-й квартал поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Нам вдалось 9-й квартал поспіль отримувати зростання економіки нашої держави. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на Міжнародній Конференції з питань українських реформ у Копенгагені, передає УНН.
"Ми рухаємось далі і нам вдалось вже 9-й квартал поспіль отримати зростання економіки нашої держави", - заявив Гройсман.
За його словами, уряд має 5 пріоритетів: реформа освіти, медицини, приватизація, реформа пенсійної системи та питання землі.
"Ми запустили 4 з 5 реформ, а по п'ятій ведемо активну комунікацію з суспільством", - додав прем'єр.
Як повідомляв УНН, в уряді сподіваються, що у 2019 році економіка України продемонструє зростання на 5-7%.