Прем'єр: економіка України зростає 9-й квартал поспіль

"Ми рухаємось далі і нам вдалось вже 9-й квартал поспіль отримати зростання економіки нашої держави", - заявив Гройсман.



За його словами, уряд має 5 пріоритетів: реформа освіти, медицини, приватизація, реформа пенсійної системи та питання землі.



"Ми запустили 4 з 5 реформ, а по п'ятій ведемо активну комунікацію з суспільством", - додав прем'єр.



Як повідомляв УНН, в уряді сподіваються, що у 2019 році економіка України продемонструє зростання на 5-7%.