Премьер: экономика Украины растет 9-й квартал подряд

"Мы двигаемся дальше и нам удалось уже 9-й квартал подряд получить рост экономики нашего государства", - заявил Гройсман.



По его словам, у правитесльства есть 5 приоритетов: реформа образования, медицины, приватизация, реформа пенсионной системы и вопросы земли.



"Мы запустили 4 из 5 реформ, а по пятой ведем активную коммуникацию с обществом", - добавил премьер.



Как сообщал УНН, в правительстве надеются, что в 2019 году экономика Украины продемонстрирует рост на 5-7%.