Прем'єр-міністр України подякував Люксембургу за допомогу в ІТ-коаліції та приєднання до коаліції F-16
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Прем'єр-міністру Люксембургу Люку Фрідену за підтримку Люксембургу у створенні ІТ-коаліції та приєднанні до коаліції щодо винищувачів F-16. Вони також обговорили післявоєнну відбудову України та заморожування російських активів для її фінансування.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував колезі з Люксембургу Люку Фріденому за сприяння у створенні ІТ-коаліції, а також за долучення його країни до коаліції F-16. Про це Денис Шмигаль розповів у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Провели онлайн-розмову з Прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом. Подякував Люксембургу за лідерство у створенні ІТ-коаліції, а також за долучення до коаліції F-16. Обговорили реалізацію спільних домовленостей, досягнутих під час зустрічі між паном Фріденом та Президентом Володимиром Зеленським у Давосі.
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За словами Шмигаля під час онлайн-розмови він обговорив зі своїм люксембурзьким колегою питання української євроінтеграції а також підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро. Український прем’єр висловив вдячність за підтримку в цих та інших питаннях. А також отримав запевнення від Фріденома, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу.
Співрозмовники також обговорили відновлення нашої держави. Зокрема й в рамках Формули миру Президента України.
Обговорили заморожені активи рф: Зеленський у Давосі зустрівся прем'єр-міністром Люксембургу16.01.24, 14:35 • 22778 переглядiв
Окрему увагу у цих перемовинах приділили питанням посилення санкцій проти росії та замороженні російських активів.
Люксембург тут робить вагомий внесок. Наголосив, що конфіскація цих активів може стати цінним ресурсом для відновлення України.
"Вдячний пану прем’єру за важливий меседж: Люксембург підтримуватиме нашу державу стільки, скільки буде необхідно", – резюмував підсумки зустрічі український Прем’єр.