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Прем'єр-міністр України подякував Люксембургу за допомогу в ІТ-коаліції та приєднання до коаліції F-16

Прем'єр-міністр України подякував Люксембургу за допомогу в ІТ-коаліції та приєднання до коаліції F-16

Київ • УНН

 • 86990 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Прем'єр-міністру Люксембургу Люку Фрідену за підтримку Люксембургу у створенні ІТ-коаліції та приєднанні до коаліції щодо винищувачів F-16. Вони також обговорили післявоєнну відбудову України та заморожування російських активів для її фінансування.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував колезі з Люксембургу Люку Фріденому за сприяння у створенні ІТ-коаліції, а також за долучення його країни до коаліції F-16. Про це  Денис Шмигаль розповів у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Провели онлайн-розмову з Прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом. Подякував Люксембургу за лідерство у створенні ІТ-коаліції, а також за долучення до коаліції F-16. Обговорили реалізацію спільних домовленостей, досягнутих під час зустрічі між паном Фріденом та Президентом Володимиром Зеленським у Давосі.

– повідомив Шмигаль.

Деталі

За словами Шмигаля під час онлайн-розмови він обговорив зі своїм люксембурзьким колегою питання української євроінтеграції а також підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро. Український прем’єр висловив вдячність за підтримку в цих та інших питаннях. А також отримав запевнення від Фріденома, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу.

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Співрозмовники також обговорили відновлення нашої держави. Зокрема й в рамках Формули миру Президента України.

Обговорили заморожені активи рф: Зеленський у Давосі зустрівся прем'єр-міністром Люксембургу16.01.24, 14:35 • 22778 переглядiв

Окрему увагу у цих перемовинах приділили питанням посилення санкцій проти росії та замороженні російських активів.

Люксембург тут робить вагомий внесок. Наголосив, що конфіскація цих активів може стати цінним ресурсом для відновлення України. 

 – написав Шмигаль.

"Вдячний пану прем’єру за важливий меседж: Люксембург підтримуватиме нашу державу стільки, скільки буде необхідно", – резюмував підсумки зустрічі український Прем’єр.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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