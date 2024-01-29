Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Премьер-министра Люксембурга Люка Фридена за поддержку Люксембурга в создании ИТ-коалиции и присоединении к коалиции по истребителям F-16. Они также обсудили послевоенное восстановление Украины и замораживание российских активов для ее финансирования.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил коллегу из Люксембурга Люка Фридена за содействие в создании ІТ-коалиции, а также за присоединение его страны к коалиции F-16. Об этом Денис Шмыгаль рассказал в своем телеграм-канале, передает УНН.
Провели онлайн-разговор с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Поблагодарил Люксембург за лидерство в создании ИТ-коалиции, а также за присоединение к коалиции F-16. Обсудили реализацию совместных договоренностей, достигнутых во время встречи между господином Фриденом и Президентом Владимиром Зеленским в Давосе.
Детали
По словам Шмыгаля во время онлайн-разговора он обсудил со своим люксембургским коллегой вопросы украинской евроинтеграции а также поддержки Ukraine Facility на 50 млрд евро. Украинский премьер выразил благодарность за поддержку в этих и других вопросах. А также получил заверения от Фриденома, что Люксембург и в дальнейшем будет оказывать Украине всестороннюю помощь.
Собеседники также обсудили восстановление нашего государства. В том числе и в рамках Формулы мира Президента Украины.
Обсудили замороженные активы рф: Зеленский в Давосе встретился с премьер-министром Люксембурга16 январь 2024, 12:35 • 21673 просмотра
Отдельное внимание в этих переговорах уделили вопросам усиления санкций против России и замораживании российских активов.
Люксембург здесь делает весомый вклад. Отметил, что конфискация этих активов может стать ценным ресурсом для восстановления Украины.
"Благодарен господину премьеру за важный месседж: Люксембург будет поддерживать наше государство столько, сколько будет необходимо", - резюмировал итоги встречи украинский Премьер.
Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Премьер-министра Люксембурга Люка Фридена за поддержку Люксембурга в создании ИТ-коалиции и присоединении к коалиции по истребителям F-16. Они также обсудили послевоенное восстановление Украины и замораживание российских активов для ее финансирования.
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