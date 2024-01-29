Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил коллегу из Люксембурга Люка Фридена за содействие в создании ІТ-коалиции, а также за присоединение его страны к коалиции F-16. Об этом Денис Шмыгаль рассказал в своем телеграм-канале, передает УНН.

Провели онлайн-разговор с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Поблагодарил Люксембург за лидерство в создании ИТ-коалиции, а также за присоединение к коалиции F-16. Обсудили реализацию совместных договоренностей, достигнутых во время встречи между господином Фриденом и Президентом Владимиром Зеленским в Давосе. - сообщил Шмыгаль.

Детали

По словам Шмыгаля во время онлайн-разговора он обсудил со своим люксембургским коллегой вопросы украинской евроинтеграции а также поддержки Ukraine Facility на 50 млрд евро. Украинский премьер выразил благодарность за поддержку в этих и других вопросах. А также получил заверения от Фриденома, что Люксембург и в дальнейшем будет оказывать Украине всестороннюю помощь.

Собеседники также обсудили восстановление нашего государства. В том числе и в рамках Формулы мира Президента Украины.

Обсудили замороженные активы рф: Зеленский в Давосе встретился с премьер-министром Люксембурга

Отдельное внимание в этих переговорах уделили вопросам усиления санкций против России и замораживании российских активов.

Люксембург здесь делает весомый вклад. Отметил, что конфискация этих активов может стать ценным ресурсом для восстановления Украины. - написал Шмыгаль.

"Благодарен господину премьеру за важный месседж: Люксембург будет поддерживать наше государство столько, сколько будет необходимо", - резюмировал итоги встречи украинский Премьер.