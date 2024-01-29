Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
  •  105042 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
  •  117065 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Эксклюзив
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
  •  116917 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

Эксклюзив
Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
  •  117924 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  197993 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  266839 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  246359 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  275438 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  260960 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218889 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16

Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 20:11  •  16666 просмотра

Read in English

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Премьер-министра Люксембурга Люка Фридена за поддержку Люксембурга в создании ИТ-коалиции и присоединении к коалиции по истребителям F-16. Они также обсудили послевоенное восстановление Украины и замораживание российских активов для ее финансирования.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил коллегу из Люксембурга Люка Фридена за содействие в создании ІТ-коалиции, а также за присоединение его страны к коалиции F-16. Об этом  Денис Шмыгаль рассказал в своем телеграм-канале, передает УНН.

Провели онлайн-разговор с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Поблагодарил Люксембург за лидерство в создании ИТ-коалиции, а также за присоединение к коалиции F-16. Обсудили реализацию совместных договоренностей, достигнутых во время встречи между господином Фриденом и Президентом Владимиром Зеленским в Давосе.

- сообщил Шмыгаль.

Детали

По словам Шмыгаля во время онлайн-разговора он обсудил со своим люксембургским коллегой вопросы украинской евроинтеграции а также поддержки Ukraine Facility на 50 млрд евро. Украинский премьер выразил благодарность за поддержку в этих и других вопросах. А также получил заверения от Фриденома, что Люксембург и в дальнейшем будет оказывать Украине всестороннюю помощь.

Image

Собеседники также обсудили восстановление нашего государства. В том числе и в рамках Формулы мира Президента Украины.

Обсудили замороженные активы рф: Зеленский в Давосе встретился с премьер-министром Люксембурга16 январь 2024, 12:35 • 21673 просмотра

Отдельное внимание в этих переговорах уделили вопросам усиления санкций против России и замораживании российских активов.

Люксембург здесь делает весомый вклад. Отметил, что конфискация этих активов может стать ценным ресурсом для восстановления Украины. 

 - написал Шмыгаль.

"Благодарен господину премьеру за важный месседж: Люксембург будет поддерживать наше государство столько, сколько будет необходимо", - резюмировал итоги встречи украинский Премьер.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
Прем'єр-міністр України подякував Люксембургу за допомогу в ІТ-коаліції та приєднання до коаліції F-16
Prime Minister of Ukraine thanked Luxembourg for assistance in IT coalition and joining F-16 coalition
Новости по теме

Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Премьер-министра Люксембурга Люка Фридена за поддержку Люксембурга в создании ИТ-коалиции и присоединении к коалиции по истребителям F-16. Они также обсудили послевоенное восстановление Украины и замораживание российских активов для ее финансирования.

Война •   •  16666 просмотра
Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16

Каннабис в слоиках: в Запорожье полицейские разоблачили трех любителей "травки"

В Запорожье полиция разоблачила трех человек, которые незаконно хранили у себя дома около 200 и 400 граммов высушенных растений каннабиса. Изъятые вещества направлены на экспертизу для определения окончательного обвинения подозреваемым.

Криминал и ЧП •   •  14942 просмотра
Каннабис в слоиках: в Запорожье полицейские разоблачили трех любителей "травки"

Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине - Демченко

На северных границах с рф пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина. Но также есть активность вражеских ДРГ на Харьковщине. Об этом рассказал в эфире программы "Линия фронта" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко

Война •   •  23352 просмотра
Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине - Демченко

Зеленский: Ключевая цель 2023 года - превзойти врага по качеству работы беспилотников

Зеленский заявил, что ключевой задачей на 2023 год для Украины является сохранение преимущества над Россией в операциях с использованием беспилотников. По его словам, Украина должна разрабатывать лучшие беспилотники, чтобы спасать жизни солдат и опережать российские войска.

Война •   •  29141 просмотра
Зеленский: Ключевая цель 2023 года - превзойти врага по качеству работы беспилотников

"Сделали очень мощный шаг": Украина и Венгрия обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана

Украина и Венгрия обсудили возможность встречи президента Зеленского и премьер-министра Орбана. Украинская сторона считает, что достигла прогресса в организации такого саммита для улучшения отношений.

Политика •   •  23877 просмотра
"Сделали очень мощный шаг": Украина и Венгрия обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана

В Бериславе российская бомба упала возле жилого дома, обошлось без жертв

Российские оккупанты сбросили авиабомбу возле многоэтажного дома в украинском Бериславе. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Война •   •  27273 просмотра
В Бериславе российская бомба упала возле жилого дома, обошлось без жертв

ЕС хочет продлить льготный режим торговли с Украиной, но с уступками для Польши - СМИ

Европейская комиссия может одобрить продление преференциальной торговли с Украиной до 2025 года, учитывая предложения Польши по ограничению импорта некоторых украинских товаров.

Экономика •   •  29037 просмотра
ЕС хочет продлить льготный режим торговли с Украиной, но с уступками для Польши - СМИ

Венгрия не будет поставлять оружие Украине - Сийярто

Венгрия не будет поставлять оружие Украине, но продолжит оказывать гуманитарную помощь, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подтвердил позицию Венгрии не поставлять оружие Украине ни сейчас, ни в будущем.

Война •   •  33055 просмотра
Венгрия не будет поставлять оружие Украине - Сийярто

"Обломают зубы": Кулеба о заявлениях венгерских ультраправых силы, "претендующих" на Закарпатье

Венгерские ультраправые политики заявили, что будут "претендовать" на Закарпатскую область Украины, если Украина проиграет войну с Россией. В ответ на это министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что эти политики "сломают зубы" на Украине, как это сделал Путин.

Война •   •  31019 просмотра
"Обломают зубы": Кулеба о заявлениях венгерских ультраправых силы, "претендующих" на Закарпатье

Минобороны сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках Залужного и Умерова

Министерство обороны Украины сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках главнокомандующего Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова.

Война •   •  36154 просмотра
Минобороны сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках Залужного и Умерова