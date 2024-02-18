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Прем'єр Естонії запропонувала ЄС план для підняття оборонної промисловості

Прем'єр Естонії запропонувала ЄС план для підняття оборонної промисловості

Київ • УНН

 • 105682 перегляди

Прем'єр-міністр Естонії пропонує ЄС випустити облігації на 100 мільярдів євро, щоб підтримати оборонну промисловість і відправити більше зброї на Україну.

Європейський Союз має розробити план з випуску єврооблігацій на суму 100 мільярдів євро (107,8 мільярда доларів) для стимулювання оборонної промисловості континенту, а тим часом зробити більше для доставки зброї в Україну. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, передає УНН з посиланням на  Bloomberg.

Ми перебуваємо в ситуації, коли нам потрібно більше інвестувати і (вивчити) те, що ми можемо зробити разом, тому що облігації, які випускатимуться окремими країнами окремо, занадто малі для масштабування. Євроблігації можуть мати набагато більший вплив. 

 - сказала Каллас.

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Деталі

Ідею спільного запозичення для нарощування обороноздатності континенту також підтримали президент Франції Еммануель Макрон і президент Європейської ради Шарль Мішель. Ощадливіші країни, такі як Нідерланди та Німеччина, ймовірно, будуть менш зацікавлені в цьому.

Каллас сказала, що вона зберігає оптимізм щодо того, що Конгрес зможе домовитися про фінансування після зустрічей із законодавцями США в Мюнхені.

Відчуття було, що, перебуваючи тут, вони, можливо, краще розуміють, про що йдеться.

- зазначила Каллас.

Проте естонський лідер заявив, що є й інші, більш термінові кроки, які ЄС має зробити, щоб допомогти Україні, одночасно зосередивши увагу на розвитку її промисловості та забезпеченні довгострокових контрактів на поставку, зокрема шляхом глибшого вивчення запасів зброї та пошуку постачань у всьому світі для купівлі й відправки до Києва.

Ми повинні зробити все. Європа багато зробила і має зробити ще більше. Це ясно. 

 - сказала Каллас.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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