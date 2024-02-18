Премьер Эстонии предложила ЕС план для поднятия оборонной промышленности

Европейский Союз должен разработать план по выпуску еврооблигаций на сумму 100 миллиардов евро (107,8 миллиарда долларов) для стимулирования оборонной промышленности континента, а тем временем сделать больше для доставки оружия в Украину. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и (изучить) то, что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые будут выпускаться отдельными странами по отдельности, слишком малы для масштабирования. Евроблигации могут иметь гораздо большее влияние. - сказала Каллас.

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Детали

Идею совместного заимствования для наращивания обороноспособности континента также поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и президент Европейского совета Шарль Мишель. Более экономные страны, такие как Нидерланды и Германия, вероятно, будут менее заинтересованы в этом.

Каллас сказала, что она сохраняет оптимизм в отношении того, что Конгресс сможет договориться о финансировании после встреч с законодателями США в Мюнхене.

Ощущение было, что, находясь здесь, они, возможно, лучше понимают, о чем идет речь. — отметила Каллас.

Тем не менее, эстонский лидер заявил, что есть и другие, более срочные шаги, которые ЕС должен предпринять, чтобы помочь Украине, одновременно сосредоточив внимание на развитии ее промышленности и обеспечении долгосрочных контрактов на поставку, в том числе путем более глубокого изучения запасов оружия и поиска поставок по всему миру для покупки и отправить в Киев.