Представник Комітету ВР з зовнішньої політики: Україну підтримають зброєю і фінансами, але ключове - вступ до НАТО

Безпекові угоди, які підписує Україна, значно посилюють країну, надаючи їй зброю, фінансування та політичну підтримку. Однак кінцева мета цих угод має бути членство України в НАТО.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги Народу", заступник голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Арсеній Пушкаренко в ефірі телемарафону, пише УНН.

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Безпекові угоди, які ми підписуємо, так, вони і протягом цього року, і наступні роки нас посилюють зброєю, фінансами, політичними рішеннями цих держав, цих урядів, парламентів. Але звичайно, що в кінці цих угод має бути наше членство в НАТО. Якщо ми говоримо про такого формату як з Британією сторічну угоду, звичайно, що це таке стратегічне партнерство

Також, Пушкаренко наголосив, що підписання угод є важливим з будь-якими країнами, особливо з ключовими державами.

Це найбільший показник того, що ключові гравці бачать Україну в далекій перспективі на мапі світу. Це важливо. Тому що сьогодні, ви бачите, росія запускає дезінформацію, що начебто вже не просто втомилися від України, а від нас вже відвертаються, перестають допомагати. Ні, останній візит прем'єра міністра Британії навпаки продемонстрував посилення України. Нещоданий візит нашого президента в Італію і цьоготижневий візит міністра оборони Італії в Україну, знову ж таки посилення військової допомоги