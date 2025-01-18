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Представник Комітету ВР з зовнішньої політики: Україну підтримають зброєю і фінансами, але ключове - вступ до НАТО

Київ • УНН

 • 34356 перегляди

Безпекові угоди посилюють Україну зброєю та фінансами, але кінцевою метою має бути вступ до НАТО. Нещодавні візити лідерів Британії та Італії демонструють посилення підтримки України.

Безпекові угоди, які підписує Україна, значно посилюють країну, надаючи їй зброю, фінансування та політичну підтримку. Однак кінцева мета цих угод має бути членство України в НАТО.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги Народу", заступник голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Арсеній Пушкаренко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі 

Безпекові угоди, які ми підписуємо, так, вони і протягом цього року, і наступні роки нас посилюють зброєю, фінансами, політичними рішеннями цих держав, цих урядів, парламентів. Але звичайно, що в кінці цих угод має бути наше членство в НАТО. Якщо ми говоримо про такого формату як з Британією сторічну угоду, звичайно, що це таке стратегічне партнерство

- зазначив експерт.

Також, Пушкаренко наголосив, що підписання угод є важливим з будь-якими країнами, особливо з ключовими державами. 

Це найбільший показник того, що ключові гравці бачать Україну в далекій перспективі на мапі світу. Це важливо. Тому що сьогодні, ви бачите, росія запускає дезінформацію, що начебто вже не просто втомилися від України, а від нас вже відвертаються, перестають допомагати. Ні, останній візит прем'єра міністра Британії навпаки продемонстрував посилення України. Нещоданий візит нашого президента в Італію і цьоготижневий візит міністра оборони Італії в Україну, знову ж таки посилення військової допомоги

- говорить Пушкаренко.

Нагадаємо

Україна та Велика Британія уклали історичну угоду про співпрацю на 100 років. Документ передбачає щорічну військову допомогу у 3 млрд фунтів, взаємну підтримку в разі агресії та співпрацю у семи ключових сферах. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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