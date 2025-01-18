Представитель Комитета ВР по внешней политике: Украину поддержат оружием и финансами, но ключевое - вступление в НАТО

Соглашения по безопасности, которые подписывает Украина, значительно усиливают страну, предоставляя ей оружие, финансирование и политическую поддержку. Однако конечной целью этих соглашений должно быть членство Украины в НАТО.

Об этом сообщил народный депутат от «Слуги Народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Арсений Пушкаренко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Соглашения по безопасности, которые мы подписываем, да, они и в течение этого года, и последующие годы нас усиливают оружием, финансами, политическими решениями этих государств, этих правительств, парламентов. Но конечно, что в конце этих соглашений должно быть наше членство в НАТО. Если мы говорим о таком формате как с Британией столетнее соглашение, конечно, что это такое стратегическое партнерство - отметил эксперт.

Также, Пушкаренко отметил, что подписание соглашений является важным с любыми странами, особенно с ключевыми государствами.

Это самый большой показатель того, что ключевые игроки видят Украину в далекой перспективе на карте мира. Это важно. Потому что сегодня, вы видите, россия запускает дезинформацию, что якобы уже не просто устали от Украины, а от нас уже отворачиваются, перестают помогать. Нет, последний визит премьера министра Великобритании наоборот продемонстрировал усиление Украины. Недавний визит нашего президента в Италию и визит министра обороны Италии в Украину на этой неделе, опять же усиление военной помощи - говорить Пушкаренко.

Напомним,

Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о сотрудничестве на 100 лет. Документ предусматривает ежегодную военную помощь в 3 млрд фунтов, взаимную поддержку в случае агрессии и сотрудничество в семи ключевых сферах.