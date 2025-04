Представники ООН вийшли на Марш рівності в Києві

"ООН Україна на KyivPride 2019 прямо зараз! Ми пишаємося тим, що підтримуємо людей ЛГБТІК, їх свободу і права на самовираження. Любов є любов", - йдеться в заяві місії.

Як повідомляв УНН, в Києві Марш рівності почався із сутичок.

Нагадаємо, сьогодні в столиці заплановано проведення Маршу рівності. Ще від учора перекрито низку центральних вулиць загороджувальними турнікетами, встановлені фільтраційні пункти, де поліцейські з металошукачами будуть здійснювати перевірку і прохід громадян.

#UN Ukraine is on @KyivPride 2019 right now! We are proud to support #LGBTQI people, their freedom and rights to express themselves. Love is love pic.twitter.com/fSpvlKgE0w

- UN Ukraine