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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представители ООН вышли на Марш равенства в Киеве

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. В воскресенье в Киеве на Марш равенства вишли представители мисии ООН в Украине. Об этом говорится в заявлении на официальноой странице Представительства ООН в Украине в Twitter, передаёт УНН.

Представители ООН вышли на Марш равенства в Киеве

“ООН Украина на KyivPride 2019 прямо сейчас! Мы гордимся тем, что поддерживаем людей ЛГБТИК, их свободу и права на самовыражение. Любовь есть любов”, — говорится в заявлении мисии.

Как сообщал УНН, в Киеве Марш равенства начался со столкновений.

Напомним, сегодня в столице запланировано проведение Марша равенства. Еще со вчерашнего перекрыто ряд центральных улиц заградительными турникетами, установленные фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями будут осуществлять проверку и проход граждан.

#UN Ukraine is on @KyivPride 2019 right now! We are proud to support #LGBTQI people, their freedom and rights to express themselves. Love is love pic.twitter.com/fSpvlKgE0w

— UN Ukraine

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