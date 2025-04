Представители ООН вышли на Марш равенства в Киеве

“ООН Украина на KyivPride 2019 прямо сейчас! Мы гордимся тем, что поддерживаем людей ЛГБТИК, их свободу и права на самовыражение. Любовь есть любов”, — говорится в заявлении мисии.

Как сообщал УНН, в Киеве Марш равенства начался со столкновений.

Напомним, сегодня в столице запланировано проведение Марша равенства. Еще со вчерашнего перекрыто ряд центральных улиц заградительными турникетами, установленные фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями будут осуществлять проверку и проход граждан.

#UN Ukraine is on @KyivPride 2019 right now! We are proud to support #LGBTQI people, their freedom and rights to express themselves. Love is love pic.twitter.com/fSpvlKgE0w

