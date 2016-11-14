Представники ОБСЄ зафіксували 83 вибухи в Ясинуватій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом 11 листопада у підконтрольному “ДНР” м. Ясинувата Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 83 вибухи невизначеного походження. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“Протягом 11 листопада у підконтрольному "ДНР“ м. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька) СММ чула 83 вибухи невизначеного походження на відстані від 2 до 6 км у західно-південно-західному і західному напрямках”, — йдеться у звіті.
Також впродовж цього ж дня, 11 листопада, СММ ОБСЄ чули 67 вибухів невизначеного походженняу підконтрольній “ДНР” Горлівці.
Нагадаємо, станом на 11 листопада Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню у Донецькій області порівняно з попереднім звітним періодом.