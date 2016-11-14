Представители ОБСЕ зафиксировали 83 взрыва в Ясиноватой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В течение 11 ноября в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 83 взрыва неопределенного происхождения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"В течение 11 ноября в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км северо-восточнее Донецка) СММ слышала 83 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии от 2 до 6 км в западно-юго-западном и западном направлениях", - говорится в отчете.
Также в течение этого же дня, 11 ноября, СММ ОБСЕ слышали 67 взрывов неопределенного происхождения и подконтрольной "ДНР" Горловке.
Напомним, на 11 ноября Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом.