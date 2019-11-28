Представник УПЛ може знятися з чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Львівські “Карпати” пригрозили зняттям з чемпіонату України з футболу — Прем’єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “біло-зелених”.
Причиною можливого зняття може стати не вирішене земельне питання. Львівська команда звернулася до мера Львова Андрія Садового із відкритим листом. “Карпати” в чергове запросили місцеву владу надати їм земельну ділянку навколо стадіону “Україна” у довготривалу оренду на пільгових умовах.
“Зараз питання „бути чи не бути?“ як ніколи гостро стоїть перед клубом. Чи існуватимуть „Карпати“, залежить саме від Вас (адресовано Садовому та міським депутатам — ред.). І саме Ви будете відповідальні перед наступними поколіннями, якщо „Карпати“ зникнуть разом з професійною командою та сотнями юних хлопчаків, які займаються у школі та Академії”, — сказано в частині звернення львівського клубу.
Варто відзначити, що в своїй історії “Карпати” вигравали кубок СССР у 1969 році, двічі виходив у фінал Кубку України сезоні 1992-93, 1998-99 і здобував “бронзу” чемпіонату України (1997-98).
Додамо, що нинішнього сезону львів’яни йдуть в таблиці УПЛ 10-ми — 11 очок в 15 зіграних поєдинків.