Представитель УПЛ может сняться с чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Львовские “Карпаты” пригрозили снятием с чемпионата Украины по футболу — Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-зеленых”.
Причиной возможного снятия может стать не решен земельный вопрос. Львовская команда обратилась к мэру Львова Андрею Садовому с открытым письмом. “Карпаты” в очередной раз пригласили местные власти предоставить им земельный участок вокруг стадиона “Украина” в долгосрочную аренду на льготных условиях.
“Сейчас вопрос „быть или не быть?“ как никогда остро стоит перед клубом. Будут ли существовать „Карпаты“, зависит именно от Вас (адресовано Садовому и городским депутатам — ред.). И именно Вы будете ответственны перед следующими поколениями, если „Карпаты“ исчезнут вместе с профессиональной командой и сотнями юных мальчишек, которые занимаются в школе и Академии”, — сказано в части обращения львовского клуба.
Стоит отметить, что в своей истории “Карпаты” выигрывали кубок СССР в 1969 году, дважды выходил в финал Кубка Украины сезоне 1992-93, 1998-99 и получил “бронзу” чемпионата Украины (1997-98).
Добавим, что в нынешнем сезоне львовяне идут в таблице УПЛ 10-й — 11 очков в 15 сыгранных поединков.