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Представник ООН прибув до Астани для участі в переговорах щодо Сирії

Представник ООН прибув до Астани для участі в переговорах щодо Сирії

Київ • УНН

 • 9453 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Спеціальний посланник генерального секретаря ООН по Сирії Стеффан де Містура прибув до Астани для участі в переговорах щодо Сирії, які починаються 23 січня, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Про це повідомив в суботу глава прес-служби МЗС Казахстану Ануар Жайнаков.

“Де Містура прибув до Астани,” — сказав він. Представник МЗС Казахстану додав, що в ніч на неділю очікується прибуття делегацій сирійської опозиції.

Наразі у столицю Казахстану вже прибули делегації Росії, Ірану і Туреччини.

Як повідомляв УНН, США на сирійських переговорах в Астані представлятиме посол.

Нагадаємо, переговори між сирійським керівництвом в Дамаску та представниками повстанців про політичне розв’язання збройного конфлікту мають розпочатися 23 січня в Астані. Вони пройдуть під егідою Росії, Туреччини та Ірану. Анкара підтримує сирійських повстанців та водночас протистоїть курдським “Загонам народної самооборони”. Росія та Іран виступають натомість на боці президента Башара Асада, пише видання.

 

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