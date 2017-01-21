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Представитель ООН прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии

Представитель ООН прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии

Киев • УНН

 • 9453 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стеффан де Мистура прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии, которые начинаются 23 января, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в субботу глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Де Мистура прибыл в Астану", - сказал он. Представитель МИД Казахстана отметил, что в ночь на воскресенье ожидается прибытие делегаций сирийской оппозиции.

Сейчас в столицу Казахстана уже прибыли делегации России, Ирана и Турции.

Как сообщал УНН, США на сирийских переговорах в Астане будет представлять посол.

Напомним, переговоры между сирийским руководством в Дамаске и представителями повстанцев о политическом решения вооруженного конфликта должны начаться 23 января в Астане. Они пройдут под эгидой России, Турции и Ирана. Анкара поддерживает сирийских повстанцев и одновременно противостоит курдским "Отрядам Народной самообороны". Россия и Иран выступают но на стороне президента Башара Асада, пишет издание.

 

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