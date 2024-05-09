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Правила видачі та обміну внутрішнього та закордонного паспортів змінюють: парламент ухвалив рішення

Правила видачі та обміну внутрішнього та закордонного паспортів змінюють: парламент ухвалив рішення

Київ • УНН

 • 23262 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє одночасну видачу паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон, у тому числі для українців за кордоном, з різною вартістю в залежності від часу оформлення.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо змін в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №11017.

Деталі

"Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11017 про надання окремих адміністративних послуг українцям, у тому числі за кордоном. За - 236", - повідомив Гончаренко у Telegram.

Відповідно до законопроєкту, передбачається можливість одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Також передбачається оформлення через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, паспорта громадянина України та/або паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України.

Законопроєкт встановлює вартість за одночасне оформлення паспорту. Так, якщо громадяни не пізніше ніж через 20 робочих днів звернулися щодо оформлення паспорту, то вартість буде становити 0,3 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Якщо не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,6 розміру прожиткового мінімуму.

Зазначається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.

Нагадаємо

Військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть отримати закордонні паспорти у відокремленому підрозділу або дипломатичній установі України. Видача паспортів здійснюватиметься лише на території України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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