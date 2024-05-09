Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

Верховная Рада приняла в целом законопроект об изменениях в оформлении и обмене паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №11017.

Детали

"Верховная Рада приняла в целом законопроект №11017 о предоставлении отдельных административных услуг украинцам, в том числе за рубежом. За - 236", - сообщил Гончаренко в Telegram.

Согласно законопроекту, предусматривается возможность одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Также предусматривается оформление через государственное предприятие, принадлежащее к сфере управления Государственной миграционной службы, паспорта гражданина Украины и/или паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые находятся за пределами Украины.

Законопроект устанавливает стоимость за одновременное оформление паспорта. Так, если граждане не позднее чем через 20 рабочих дней обратились по оформлению паспорта, то стоимость будет составлять 0,3 размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Если не позднее чем через 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты - 0,6 размера прожиточного минимума.

Отмечается, что паспорт гражданина Украины в форме карточки оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет.

Напомним

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить загранпаспорта в обособленном подразделении или дипломатическом учреждении Украины. Выдача паспортов будет осуществляться только на территории Украины.