Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
verkhovna-radaВерховная Рада
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  65431 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  88386 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  125573 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  124848 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  130548 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  120918 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167458 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150431 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149603 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  290181 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Новости по теме
Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

  •  4855 просмотра
Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

  •  4835 просмотра
Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

  •  12356 просмотра
Зеленский уволил Залужного с военной службы

Зеленский уволил Залужного с военной службы

  •  11377 просмотра
Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

  •  11250 просмотра
Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

  •  11290 просмотра
Вступление Украины в ЕС позволит решить продовольственную проблему - глава МИД Португалии

Вступление Украины в ЕС позволит решить продовольственную проблему - глава МИД Португалии

  •  9906 просмотра
Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов

Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов

  •  9837 просмотра
Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

  •  9328 просмотра
Дефицит электроэнергии значительный: в Укрэнерго предупредили о потенциальных аварийных отключениях света

Дефицит электроэнергии значительный: в Укрэнерго предупредили о потенциальных аварийных отключениях света

  •  9710 просмотра

Популярные

Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб

  •  113698 просмотра
ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

  •  110878 просмотра
На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара

На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара

  •  109222 просмотра
В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости

В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости

  •  108337 просмотра
9 мая: День Европы, День магнитной азбуки

9 мая: День Европы, День магнитной азбуки

  •  114208 просмотра

Публикации

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

  •  52761 просмотра
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  251319 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  290181 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  288012 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  396363 просмотра

Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

Верховная Рада приняла закон, разрешающий одновременную выдачу паспортов гражданина Украины и паспортов для выезда за границу, в том числе для украинцев за рубежом, с разной стоимостью в зависимости от времени оформления.

Общество •   •  4855 просмотра
Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Герегу новым командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  4835 просмотра
Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

Две гидроэлектростанции в Украине были выведены из эксплуатации из-за значительных повреждений, вызванных масштабной российской атакой на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  12356 просмотра
Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

Зеленский уволил Залужного с военной службы

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

политика •   •  11377 просмотра
Зеленский уволил Залужного с военной службы

Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

Путь Украины к вступлению в ЕС будет сложным, но Европейский парламент и ЕС помогут восстановить инфраструктуру и экономику Украины, поскольку Украина - это Европа, а Европа - это Украина, заявила Президент Европейского парламента Роберта Метсола.

политика •   •  11250 просмотра
Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

В минобороны Британии говорят, что несмотря на усиленные российские атаки на окраины Часового Яра, с апреля 2024 года войска рф достигли лишь незначительных тактических побед и понесли большие потери.

Война •   •  11290 просмотра
Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

Вступление Украины в ЕС позволит решить продовольственную проблему - глава МИД Португалии

Министр иностранных дел Португалии заявил, что вступление Украины в ЕС имеет фундаментальное значение для Португалии из-за потенциальных экономических возможностей, решения продовольственной проблемы, а также из-за того, что Украина является проатлантическим союзником.

политика •   •  9906 просмотра
Вступление Украины в ЕС позволит решить продовольственную проблему - глава МИД Португалии

Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов

Служба безопасности Украины обезвредила сеть прокремлевских пропагандистов, которые действовали в разных регионах Украины, публично оправдывали вооруженную агрессию россии, восхваляли путина, призывали к восстановлению ссср и создавали фейковые видеоролики с дискредитацией Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  9837 просмотра
Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов

Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Украина вплотную приблизилась к началу переговоров о вступлении в ЕС после выполнения всех необходимых требований, и ожидается, что переговорный этап начнется в июне, по словам президента Владимира Зеленского.

политика •   •  9328 просмотра
Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Дефицит электроэнергии значительный: в Укрэнерго предупредили о потенциальных аварийных отключениях света

Из-за значительного дефицита электроэнергии в течение дня, вызванного повреждением украинских электростанций, "Укрэнерго" будет ограничивать промышленное потребление с 18:00 до полуночи, а также возможны аварийные отключения бытовых потребителей, если потребление будет продолжать расти.

Война •   •  9710 просмотра
Дефицит электроэнергии значительный: в Укрэнерго предупредили о потенциальных аварийных отключениях света