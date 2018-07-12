Правозахисниця: лише 5-7% ромів в Україні ведуть таборовий спосіб життя

За словами правозахисниці немає чіткого моніторингу міграції ромів.

“Ми ніколи не намагалися контролювати переміщення людей, і такої інформації вам ніколи ніхто не дасть. Роми дуже волелюбні, вони прийняли рішення, зібралися — і поїхали. Єдине, що ми можемо сказати, поспілкувавшись із ними, це який час вони будуть десь перебувати”, — пояснила Кондур.

Вона повідомила, що за даними перепису населення у 2001 році офіційно в Україні проживало 47,5 тисяч ромів.

“Хоча насправді ця цифра дуже занижена. За нашою інформацією, в Україні нині проживає від 200 до 400 тисяч ромів. Лише на Закарпатті їх налічується 51 тисяча. І оці таборові роми, які їздять країною, мігрують — вони переважно звідти. Але їх налічується десь відсотків 5-7 від усього ромського населення, не більше”, — розповіла Кондур.

Таку розбіжність у цифрах громадський діяч пояснює, тим що роми боялися ідентифікувати себе ромами, а частина просто не мали документів і взагалі не потрапили під перепис. Статистика яку озвучила сама Кондур, спирається на роботу з ромськими посередниками, які тримають зв’язок з громадами.

Більше читайте в інтерв’ю УНН Земфіра Кондур: в школах Закарпаття досі існують окремі класи для ромських дітей.