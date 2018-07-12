Правозащитница: лишь 5-7% ромов в Украине ведут таборный образ жизни

По словам правозащитницы, нет четкого мониторинга миграции ромов.

“Мы никогда не пытались контролировать перемещение людей, и такой информации вам никогда никто не даст. Ромы очень свободолюбивые, они приняли решение, собрались — и поехали. Единственное, что мы можем сказать, пообщавшись с ними, это какое время они будут где-то находиться”, — пояснила Кондур.

Она сообщила, что по данным переписи населения в 2001 году, официально в Украине проживало 47,5 тысяч ромов.

“Хотя на самом деле эта цифра сильно занижена. По нашей информации, в Украине сейчас проживает от 200 до 400 тысяч ромов. Только на Закарпатье их насчитывается 51 тысяча. И эти таборныецыгане, которые ездят по стране, мигрируют — они преимущественно оттуда. Но их насчитывается где-то процентов 5-7 от всего ромского населения, не больше”, — рассказала Кондур.

Такое расхождение в цифрах общественный деятель объясняет, тем, что ромы боялись идентифицировать себя ромами, а часть просто не имели документов и вообще не попали под перепись. Статистика, которую озвучила сама Кондур, опирается на работу с ромскими посредниками, которые держат связь с общинами.

Больше читайте в интервью УНН Земфира Кондур: в школах Закарпатья до сих пор существуют отдельные классы для ромских детей.