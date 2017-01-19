Правозахисники закликали РФ не декриміналізувати насильство у родині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала російських парламентаріїв не ухвалювати закон про декриміналізацію побиття у родині, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода"
У заяві організації мовиться, що у разі ухвалення законопроекту жертви домашнього насильства залишаться без захисту, а їхні кривдники зможуть уникнути покарання.
У минулий вівторок Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд звернувся з листом до російської Держдуми. У ньому він наголосив, що фізичне і психологічне насильство над жінками та дітьми є тяжким злочином і замахом на права людини, а пом’якшення відповідальності за такі дії завдасть удару по боротьбі з насильством у родинах.
Додадом, що 11 січня Держдума Росії в першому читанні ухвалила законопроект про декриміналізацію побиття у родині.
Як повідомляв УНН, у Держдумі РФ ухвалили “садистський закон”.