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Правозахисники закликали РФ не декриміналізувати насильство у родині

Правозахисники закликали РФ не декриміналізувати насильство у родині

Київ • УНН

 • 9984 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала російських парламентаріїв не ухвалювати закон про декриміналізацію побиття у родині, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода"

У заяві організації мовиться, що у разі ухвалення законопроекту жертви домашнього насильства залишаться без захисту, а їхні кривдники зможуть уникнути покарання.

У минулий вівторок Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд звернувся з листом до російської Держдуми. У ньому він наголосив, що фізичне і психологічне насильство над жінками та дітьми є тяжким злочином і замахом на права людини, а пом’якшення відповідальності за такі дії завдасть удару по боротьбі з насильством у родинах.

Додадом, що 11 січня Держдума Росії в першому читанні ухвалила законопроект про декриміналізацію побиття у родині.

Як повідомляв УНН, у Держдумі РФ ухвалили “садистський закон”.

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