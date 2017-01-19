Правозащитники призвали РФ не декриминализировать насилие в семье

В заявлении организации говорится, что в случае принятия законопроекта жертвы домашнего насилия останутся без защиты, а их обидчики смогут избежать наказания.

В минувший вторник Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обратился с письмом к российской Госдуме. В нем он отметил, что физическое и психологическое насилие над женщинами и детьми является тяжким преступлением и покушением на права человека, а смягчение ответственности за такие действия нанесет удар по борьбе с насилием в семьях.

Добавят, что 11 января Госдума России в первом чтении приняла законопроект о декриминализации избиения в семье.

Как сообщал УНН, в Госдуме РФ приняли "садистский закон".