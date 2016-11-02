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Правовий Комітет рекомендує ВР прийняти за основу законопроект щодо Вищої ради правосуддя

Правовий Комітет рекомендує ВР прийняти за основу законопроект щодо Вищої ради правосуддя

Київ • УНН

 • 6665 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правовий Комітет рекомендує ВР прийняти за основу законопроекти щодо Вищої ради правосуддя та про спецконфіскацію. Про це, після засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя, повідомив народний депутат з фракції Партії “Блок Петра Порошенка”, заступник Голови Комітету Василь Яніцький, передає УНН із посиланням на прес-службу БПП.

Він зазначив, що йдеться про законопроект №5180 “Проект Закону про Вищу раду правосуддя”.

«Комітет прийняв рішення, щоб проголосувати за основу президентський законопроект про Вищу раду правосуддя і доопрацювати його між першим і другим читанням. Також Комітет підтримав законопроект про так звану спецконфіскацію. Під час засідання були депутати, які утрималися, і ті, які голосували проти. Ці два законопроекти мають ключове значення на четвер», – сказав Яніцький.

Він уточнив, що депутати правового комітету розглядали сьогодні зазначені законопроекти після того, як ВР проголосувала за порядок денний сесії.

«Тому законопроект № 5142 щодо стягнення на користь держави необґрунтованих активів обов’язково буде розглядатися в четвер, і не виключно, про Вищу раду правосуддя теж», – додав В.Яніцький.

Нагадаємо, Комітет з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради розглянув та ухвалив за основу урядовий законопроект №5142 про спецконфіскацію коштів "режиму Януковича".

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