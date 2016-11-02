Правовой комитет рекомендует ВР принять за основу законопроект относительно Высшего совета правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правовой комитет рекомендует ВР принять за основу законопроекты относительно Высшего совета правосудия и о спецконфискации. Об этом после заседания Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, сообщил народный депутат из фракции Партии "Блок Петра Порошенко", заместитель председателя Комитета Василий Яницкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.
Он отметил, что речь идет о законопроекте №5180 "Проект Закона о Высшем совете правосудия".
«Комитет принял решение, чтобы проголосовать за основу президентский законопроект о Высшем совете правосудия и доработать его между первым и вторым чтением. Также Комитет поддержал законопроект о так называемой спецконфискации. Во время заседания были депутаты, которые воздержались, и те, которые голосовали против. Эти два законопроекта имеют ключевое значение на четверг », - сказал В.Яницкий.
Он уточнил, что депутаты правового комитета рассматривали сегодня указанные законопроекты после того, как ВР проголосовала за повестку дня сессии.
«Поэтому законопроект № 5142 о взыскании в пользу государства необоснованных активов обязательно будет рассматриваться в четверг, и не исключено, о Высшем совете правосудия тоже», - добавил В.Яницкий.
Напомним, Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады рассмотрел и принял за основу правительственный законопроект №5142 о спецконфискации средств "режима Януковича".