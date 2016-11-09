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Правоохоронці затримали псевдомінерку на Рівненщині

Правоохоронці затримали псевдомінерку на Рівненщині

Київ • УНН

 • 6965 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Правоохоронці затримали жінку, що повідомила про закладену бомбу на цегельному заводі на Рівненщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.

Так, 2 листопада, до поліції надійшло повідомлення про бомбу на цегельному заводі поблизу села Курозвани Гощанського району. Правоохоронці евакуювали 19 працівників заводу та провели обшук. Інформація про замінування не підтвердилась

Поліцейські встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 40-річна жителька села Курозван, яка «замінувала» цегельний завод, оскільки мала намір влаштуватися туди на роботу, але їй відмовили в цьому

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.

Правопорушниці загрожує від двох до шести років позбавлення свободи.

 

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Українські Національні Новини

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