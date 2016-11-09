Правоохранители задержали псевдоминерку в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правоохранители задержали женщину, которая сообщила о заложенной бомбе на кирпичном заводе в Ровенской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Так, 2 ноября, в полицию поступило сообщение о бомбе на кирпичном заводе близ села Курозваны Гощанского района. Правоохранители эвакуировали 19 работников завода и провели обыск. Информация о заминировании не подтвердилось
Полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 40-летняя жительница села Курозванах, которая "заминировала" кирпичный завод, поскольку намеревалась устроиться туда на работу, но ей отказали в этом
Правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.
Правонарушителя грозит от двух до шести лет лишения свободы.