Правоохоронці виявили елементи зброї та патрони у посилці з США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Львові правоохоронці перехопили елементи зброї та патрони, відправлені поштою з США. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Так, 25 жовтня до поліції надійшло повідомлення, що у посилці, відправленій з США для жителя Рівненської області можуть бути елементи зброї та боєприпаси. Під час рентгенівського огляду посилки правоохоронці виявили прихований елемент нарізної зброї (4 затильники до прикладів рушниць) та 27 патронів.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) КК України.
Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.