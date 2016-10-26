Правоохранители обнаружили элементы оружия и патроны в посылке из США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Во Львове правоохранители перехватили элементы оружия и патроны, отправленные по почте из США. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Так, 25 октября в полицию поступило сообщение, что в посылке, отправленной из США для жителя Ровенской области могут быть элементы оружия и боеприпасы. Во время рентгеновского досмотра посылки правоохранители обнаружили скрытый элемент нарезного оружия (4 затыльника к прикладам ружей) и 27 патронов.
По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.