Правоохранители обнаружили элементы оружия и патроны в посылке из США

Так, 25 октября в полицию поступило сообщение, что в посылке, отправленной из США для жителя Ровенской области могут быть элементы оружия и боеприпасы. Во время рентгеновского досмотра посылки правоохранители обнаружили скрытый элемент нарезного оружия (4 затыльника к прикладам ружей) и 27 патронов.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.