Правоохоронці вилучили зброю та наркотики на 200 тис. грн на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Львівщині правоохоронці вилучили у зловмисника револьвер, гранату та наркотики на 200 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Револьвер, гранату та наркотичні речовини правоохоронці виявили та вилучили під час санкціонованого обшуку у 31-річного мешканця одного з сіл Жидачівського району.
За місцем проживання підозрюваного вилучено, за попереднім висновком, два кілограма “марихуани”, сто грамів “амфетаміну” та п’ять грамів “гашишу”. Вартість вилучених наркотиків на “чорному ринку” сягає понад двісті тисяч гривень. Крім наркотичних засобів правоохоронці вилучили у зловмисника револьвер, гранату та запал до неї.
Нарковмісні речовини та зброю скеровано на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.