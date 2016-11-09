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15 марта, 19:03 • 112998 просмотра

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Правоохранители изъяли оружие и наркотики на 200 тыс. грн на Львовщине

Правоохранители изъяли оружие и наркотики на 200 тыс. грн на Львовщине

Киев • УНН

 • 9305 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львовской области правоохранители изъяли у злоумышленника пистолет, гранату и наркотики на 200 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Револьвер, гранату и наркотики правоохранители обнаружили и изъяли во время санкционированного обыска у 31-летнего жителя одного из сел Жидачевского района.

По месту жительства подозреваемого изъято, по предварительному заключению, два килограмма "марихуаны", сто грамм "амфетамина" и пять граммов "гашиша". Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" достигает более двухсот тысяч гривен. Кроме наркотических средств правоохранители изъяли у злоумышленника пистолет, гранату и запал к ней.

Наркосодержащие вещества и оружие направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины .

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