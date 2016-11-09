Правоохранители изъяли оружие и наркотики на 200 тыс. грн на Львовщине

Револьвер, гранату и наркотики правоохранители обнаружили и изъяли во время санкционированного обыска у 31-летнего жителя одного из сел Жидачевского района.

По месту жительства подозреваемого изъято, по предварительному заключению, два килограмма "марихуаны", сто грамм "амфетамина" и пять граммов "гашиша". Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" достигает более двухсот тысяч гривен. Кроме наркотических средств правоохранители изъяли у злоумышленника пистолет, гранату и запал к ней.

Наркосодержащие вещества и оружие направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины .