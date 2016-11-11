Правоохоронці вилучили арсенал зброї на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронці виявили схованку із великою кількістю зброї та боєприпасів армійських зразків у Розівському районі Запорізької області, котрий межує із зоною проведення АТО. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.
Так, 10 листопада, у ході відпрацювання Розівського району, котрий межує із зоною бойових дій, було виявлено схованку зі зброєю армійських зразків. Арсенал був накритий брезентом та замаскований опалим листя.
Під час огляду знахідки було вилучено два автомати АК-74, десять магазинів та понад 700 набоїв до них, підствольний гранатомет с десятком гранат, 11 ручних гранат різних типів, 12 запалів УЗРГМ, кілограм вибухівки (тротилу та пластиду), вогнепровідний шнур та протипіхотну міну.
Вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) КК України.
Триває досудове розслідування.