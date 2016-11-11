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15 марта, 19:03 • 111583 просмотра

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Правоохранители изъяли арсенал оружия в Запорожской области

Правоохранители изъяли арсенал оружия в Запорожской области

Киев • УНН

 • 9809 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили тайник с большим количеством оружия и боеприпасов армейских образцов в Розовском районе Запорожской области, который граничит с зоной проведения АТО. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Так, 10 ноября, в ходе отработки Розовского района, который граничит с зоной боевых действий, был обнаружен тайник с оружием армейских образцов. Арсенал был накрыт брезентом и замаскирован опавшей листвой.

При осмотре находки были изъяты два автомата АК-74, десять магазинов и более 700 патронов к ним, подствольный гранатомет с десятком гранат, 11 ручных гранат различных типов, 12 запалов УЗРГМ, килограмм взрывчатки (тротила и пластида), огнепроводный шнур и противопехотная мина.

Изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательского экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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