Правоохоронці вилучили 20 кг канабісу на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Запорізька поліція вилучила у місцевого жителя понад 20 кг канабісу на суму близько 650 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.
У результаті проведення санкціонованого обшуку працівники поліції вилучили у 39-річного жителя Приазовського району велику партію марихуани. Наркозілля чоловік зберігав на горищі власного будинку. Оперативники вилучили 22,5 кг канабісу.
За цінами “чорного” наркоринку вартість вилученої партії складає близько 650 тис. грн.
Щодо правопорушника відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.