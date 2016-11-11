Правоохоронці вилучили 20 кг канабісу на Запоріжжі

У результаті проведення санкціонованого обшуку працівники поліції вилучили у 39-річного жителя Приазовського району велику партію марихуани. Наркозілля чоловік зберігав на горищі власного будинку. Оперативники вилучили 22,5 кг канабісу.

За цінами “чорного” наркоринку вартість вилученої партії складає близько 650 тис. грн.

Щодо правопорушника відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.