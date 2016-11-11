Правоохранители изъяли 20 кг марихуаны в Запорожье

В результате проведения санкционированного обыска работники полиции изъяли у 39-летнего жителя Приазовского района большую партию марихуаны. Наркозелье мужчина хранил на чердаке собственного дома. Оперативники изъяли 22,5 кг марихуаны.

По ценам "черного" наркорынка стоимость изъятой партии составляет около 650 тыс. грн.

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.