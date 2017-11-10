Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування аеропорту у Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні на лінію "102" надійшла інформація про замінування аеропорту у Вінниці. Про це повідомили у прес-службі поліції Вінницької області, передає УНН.
Наразі правоохоронці обстежують територію аеропорту з метою виявлення вибухонебезпечних предметів.
"Зараз на місці події працюють спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції, слідчо-оперативна група поліції, залучено кінологічну службу. Вживаються заходи з евакуації людей, які перебувають в приміщенні аеропорту", - повідомили в поліції.
Як повідомили УНН у Держслужбі з питань надзвичайних ситуцій на місці події рятувальники забеспечують пожежну безпеку.
Поки що інформація щодо кількості евакуйованих відсутня.
Нагадаємо, 9 листопада у Києві через загрозу вибуху на вхід та вихід закрили столичну станцію метро "Палац спорту".