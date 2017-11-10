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Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування аеропорту у Вінниці

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування аеропорту у Вінниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні на лінію "102" надійшла інформація про замінування аеропорту у Вінниці. Про це повідомили у прес-службі поліції Вінницької області, передає УНН.

Наразі правоохоронці обстежують територію аеропорту з метою виявлення вибухонебезпечних предметів.

"Зараз на місці події працюють спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції, слідчо-оперативна група поліції, залучено кінологічну службу. Вживаються заходи з евакуації людей, які перебувають в приміщенні аеропорту", - повідомили в поліції.

Як повідомили УНН у Держслужбі з питань надзвичайних ситуцій на місці події рятувальники забеспечують пожежну безпеку.

Поки що інформація щодо кількості евакуйованих відсутня.

Нагадаємо, 9 листопада у Києві через загрозу вибуху на вхід та вихід закрили столичну станцію метро "Палац спорту".

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