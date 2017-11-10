Правоохранители проверяют информацию о заминировании аэропорта в Виннице
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня на линию “102” поступила информация о заминировании аэропорта в Виннице. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области, передает УНН.
Правоохранители обследуют территорию аэропорта с целью выявления взрывоопасных предметов.
“Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического отдела полиции, следственно-оперативная группа полиции, привлечена кинологическая служба. Принимаются меры по эвакуации людей, находящихся в здании аэропорта”, — сообщили в полиции.
Как сообщили УНН в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуций на месте происшествия спасатели обеспечивают пожарную безопасность.
Пока информация о количестве эвакуированных отсутствует.
Напомним, 9 ноября в Киеве из-за угрозы взрыва на вход и выход закрыли столичную станцию метро “Дворец спорта”.