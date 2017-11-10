Правоохранители проверяют информацию о заминировании аэропорта в Виннице

Правоохранители обследуют территорию аэропорта с целью выявления взрывоопасных предметов.

“Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического отдела полиции, следственно-оперативная группа полиции, привлечена кинологическая служба. Принимаются меры по эвакуации людей, находящихся в здании аэропорта”, — сообщили в полиции.

Как сообщили УНН в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуций на месте происшествия спасатели обеспечивают пожарную безопасность.

Пока информация о количестве эвакуированных отсутствует.

Напомним, 9 ноября в Киеве из-за угрозы взрыва на вход и выход закрыли столичную станцию метро “Дворец спорта”.