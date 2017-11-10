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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 28884 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 48791 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 57790 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 61819 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 54280 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 95509 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100403 просмотра

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Правоохранители проверяют информацию о заминировании аэропорта в Виннице

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня на линию “102” поступила информация о заминировании аэропорта в Виннице. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области, передает УНН.

Правоохранители обследуют территорию аэропорта с целью выявления взрывоопасных предметов.

“Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического отдела полиции, следственно-оперативная группа полиции, привлечена кинологическая служба. Принимаются меры по эвакуации людей, находящихся в здании аэропорта”, — сообщили в полиции.

Как сообщили УНН в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуций на месте происшествия спасатели обеспечивают пожарную безопасность.

Пока информация о количестве эвакуированных отсутствует.

Напомним, 9 ноября в Киеве из-за угрозы взрыва на вход и выход закрыли столичную станцию метро “Дворец спорта”.

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