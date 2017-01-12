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Правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який грабував ріелторів

Правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який грабував ріелторів

Київ • УНН

 • 6581 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 12 січня. УНН. В Одесі співробітники кримінальної поліції затримали особливо небезпечного злочинця. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.

Чоловік тривалий час перебував у розшуку за скоєння низки тяжких злочинів. В якості об'єктів злочинець обирав жінок-ріелторів. Вдаючи, що він має намір орендувати квартиру, зловмисник, погрожуючи ножем та пістолетом, зв'язував і грабував ріелторів та господарів квартир. Знаючи, що його розшукують правоохоронці, злочинець був постійно готовий до збройного опору, зазначили у відомстві.

Як повідомили у прес-службі, правопорушника затримали миттєво, при ньому була готова до стрільби вогнепальна зброя.

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