Правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який грабував ріелторів

Чоловік тривалий час перебував у розшуку за скоєння низки тяжких злочинів. В якості об'єктів злочинець обирав жінок-ріелторів. Вдаючи, що він має намір орендувати квартиру, зловмисник, погрожуючи ножем та пістолетом, зв'язував і грабував ріелторів та господарів квартир. Знаючи, що його розшукують правоохоронці, злочинець був постійно готовий до збройного опору, зазначили у відомстві.

Як повідомили у прес-службі, правопорушника затримали миттєво, при ньому була готова до стрільби вогнепальна зброя.