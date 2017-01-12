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Правоохранители Одессы задержали мужчину, который грабил риэлторов

Киев • УНН

 • 6578 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 12 января. УНН. В Одессе сотрудники криминальной полиции задержали особо опасного преступника. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Мужчина длительное время находился в розыске за совершение ряда тяжких преступлений. В качестве объектов преступник выбирал женщин-риэлторов. Делая вид, что он намерен арендовать квартиру, злоумышленник, угрожая ножом и пистолетом, связывал и грабил риэлторов и владельцев квартир. Зная, что его разыскивают правоохранители, преступник был постоянно готов к вооруженному сопротивлению, отметили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, правонарушителя задержали, при нем было готовое к стрельбе огнестрельное оружие.

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