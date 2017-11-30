Правоохоронці ліквідували канал постачання жінок у секс-рабство до Росії

“5 осіб протягом 2016-2017 років вербували та переправляли до Російської Федерації мешканок Дніпровської та Запорізької областей, які опинились в скрутному фінансовому становищі, з метою подальшої їх експлуатації у сфері надання послуг інтимного характеру”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що днями в міжнародному пункті пропуску “Гоптівка” під час проходження прикордонного контролю на виїзд з території України правоохоронці затримали двох жінок, які намагались переправити до РФ українок для сексуального рабства. Під час затримання правопорушницям було оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

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Правоохоронці також встановили ще дев'ятьох громадянок України, які могли стати потенційними жертвами злочинної групи. Усіх жінок підозрювані знаходили за оголошеннями про пошук роботи через мережу Інтернет та обіцяли працевлаштування в сфері надання побутових послуг, а саме — офіціантками, посудомийками тощо.

Окрім того, в автомобілі однієї із порушниць під час обшуків було виявлено арсенал зброї: гранату Ф-1, 6 тротилових шашок, димової шашки, сигнальних ракет та майже 300 патронів до автомату Калашникова. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі та оперативні заходи, а також вживаються заходи для встановлення інших потерпілих дівчат та повернення їх з території Російської Федерації.