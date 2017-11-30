Правоохранители ликвидировали канал поставки женщин в секс-рабство в Россию

"5 человек в течение 2016-2017 годов вербовали и переправляли в Российскую Федерацию жительниц Днепровской и Запорожской областей, которые оказались в затруднительном финансовом положении, с целью дальнейшей их эксплуатации в сфере предоставления услуг интимного характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на днях в международном пункте пропуска "Гоптовка" во время прохождения пограничного контроля на выезд с территории Украины правоохранители задержали двух женщин, которые пытались переправить в РФ украинок для сексуального рабства. Во время задержания правонарушительницам было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

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Правоохранители также установили еще девять гражданок Украины, которые могли стать потенциальными жертвами преступной группы. Всех женщин подозреваемые находили по объявлениям о поиске работы через Интернет и обещали трудоустройство в сфере оказания бытовых услуг, а именно - официантками, посудомойками и тому подобное.

Кроме того, в автомобиле одной из нарушительниц во время обысков было обнаружено арсенал оружия: гранату Ф-1, 6 тротиловых шашек, дымовой шашки, сигнальных ракет и почти 300 патронов к автомату Калашникова. По данному факту было открыто уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные и оперативные мероприятия, а также принимаются меры для установления других пострадавших девушек и возвращение их с территории Российской Федерации.