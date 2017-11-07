Правоохоронці: другий учасник ДТП у Харкові їхав на заборонений сигнал світлофору

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Згідно з результатами експертизи водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов почав рух на заборонений жовтий сигнал світлофору. Про це повідомив начальник відділу рослідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції Харківської області Олександр Умников, передає УНН.

"За висновками комплексної автотехнічної фоноскопічної експертизи по відео матеріалах, які були вилученні в ході слідства, чітко встановлено, що автомобіль Volkswagen Touareg почав рух на заборонний жовтий сигнал світлофора, що знаходиться в причинному зв'язку з настанням таких наслідків", - заявив О.Умников.

Начальник ГУ Нацполіції Харківської області Олег Бех додав: "Як тількі судові експерти закінчать роботу (з Г.Дроновим - ред.), а ми ще сьогодні отримали відповідну додаткову документацію, та якщо сьогодні нам нададуть можливість подати клопотання до суду, то протягом трьох годин з моменту надання нашого клопотання можливо відбудеться суд".

Нагадаємо, Водію Volkswagen Touareg Геннадію Дронову, який є другим учасником ДТП у Харкові, вручили підозру за ч.3 ст. 286 КК України, слідчі клопочуть до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 

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