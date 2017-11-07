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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53269 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121154 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104666 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107358 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106136 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98010 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104724 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102357 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Правоохранители: второй участник ДТП в Харькове ехал на запрещающий сигнал светофора

Правоохранители: второй участник ДТП в Харькове ехал на запрещающий сигнал светофора

Киев  •  УНН

 • 19422 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Согласно результатам экспертизы водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов начал движение на запрещающий желтый сигнал светофора. Об этом сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Нацполиции Харьковской области Александр Умников, передает УНН.

"По заключению комплексной автотехнической фоноскопической экспертизы по видео материалах, которые были изъяты в ходе следствия, четко установлено, что автомобиль Volkswagen Touareg начал движение на запрещающий желтый сигнал светофора, находящегося в причинной связи с наступлением таких последствий", - заявил А.Умников.

Начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Олег Бех добавил: "Как только судебные эксперты закончат работу (с Г.Дроновим - ред.), а мы еще сегодня получили соответствующую дополнительную документацию, и если сегодня нам предоставят возможность подать ходатайство в суд, то в течение трех часов с момента предоставления нашего ходатайства возможно состоится суд".

Напомним, Водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который является вторым участником ДТП в Харькове, вручили подозрение по ч.3 ст. 286 УК Украины, следователи ходатайствуют в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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