Правоохранители: второй участник ДТП в Харькове ехал на запрещающий сигнал светофора

"По заключению комплексной автотехнической фоноскопической экспертизы по видео материалах, которые были изъяты в ходе следствия, четко установлено, что автомобиль Volkswagen Touareg начал движение на запрещающий желтый сигнал светофора, находящегося в причинной связи с наступлением таких последствий", - заявил А.Умников.

Начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Олег Бех добавил: "Как только судебные эксперты закончат работу (с Г.Дроновим - ред.), а мы еще сегодня получили соответствующую дополнительную документацию, и если сегодня нам предоставят возможность подать ходатайство в суд, то в течение трех часов с момента предоставления нашего ходатайства возможно состоится суд".

Напомним, Водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который является вторым участником ДТП в Харькове, вручили подозрение по ч.3 ст. 286 УК Украины, следователи ходатайствуют в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.