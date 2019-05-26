Правляча в Польщі партія Качинського лідирує на виборах в Європарламент

Згідно з підрахунками соціологів, за ПіС проголосували 42,2% виборців. Об'єднання опозиційних партій під назвою "Європейська коаліція", за попередніми даними, отримала 39,1% голосів.

Об'єднання націоналістичних і євроскептичних партій і рухів під назвою "Конфедерація" зайняло четверте місце, отримавши 6,1% голосів, свідчать дані екзит-пол. На третьому місці з результатом близько 6,6% нова ліберальна партія "Весна" відомого захисника прав ЛГБТ Роберта Бедроня.

Явка склала близько 43%. У 2014 році цей показник був 23,8%, в 2009 році - 24%, а в 2004 році, коли Польща вперше вибирала своїх євродепутатів, - 20,9%.

За даними Державної виборчої комісії і поліції, вибори в Польщі пройшли спокійно. Виборчі дільниці закрилися о 21:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом).

Було зафіксовано кілька десятків дрібних правопорушень, які не зробили значного впливу на хід голосування.

Вхідна в діючий парламент партія "Кукіз" і об'єднання "Ліві разом" не подолали необхідний для отримання мандатів п'ятивідсотковий бар'єр.

Підсумки виборів Державна виборча комісія планує оголосити 28 травня.

Нагадаємо, у неділю в Європейському союзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.

Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів зможуть віддати громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починається о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.

Також вибори відбудуться в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закриються виборчі дільниці в Італії — о 23:00.